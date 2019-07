Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mezuniyet törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mezuniyet törenine katıldı. Bakan Akar, "Vatanımızın, milletimizin bekası için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak tercih değil, zorunluluktur" dedi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. Türkiye'yi derinden etkileyen birçok gelişmenin yaşandığı bu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri başta olmak üzere güney sınırlarında Ege ve Doğu Akdeniz'de milletin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıkları kuvvetle 780 bin kilometrekare vatan toprağının 462 bin kilometrekare mavi vatanın ve semalarının güvenliği ile vatandaşların refahı için gece, gündüz, yaz, kış, demeden yurt içinde ve sınır ötesinde verilen mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürüleceğinin altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği tüm faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda NATO, AB, BM ve AGİT bünyesinde karargah, öğrenim, tatbikat ve operasyon görevlerini başarıyla yerine getirdiğini anlatan Bakan Akar, "1952 yılından itibaren saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun tüm faaliyetlerine katılım sağlamak suretiyle bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, personelinin başarısı, saygınlığı ve etkinliği ile ön plana çıkmaktadır" diye konuştu. Türkiye'nin bekası için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sahada hem de masada olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Akar, "Vatanımızın, milletimizin bekası için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak tercih değil, zorunluluktur. Bu anlayışla, reform niteliğindeki yeni askerlik sisteminden savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede sürdürdüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teşvikiyle yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettikleri ve yurt dışından aldıklarımız dahil, envantere giren yeni harp silah ve araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün arttırmaktadır" ifadelerini aktardı. Bir ordunun üstün silah teknolojisine sahip olmasının gerekliliğine değinen ancak yeterli olmadığını bildire Bakan Akar, "Araçlarımız, silahlarımız ne kadar modern olursa olsun, bunları kullanacak olan insandır. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanabilecek, ordumuzu sevk ve idare edebilecek lider personelin yetiştirilmesi de son derece önemlidir. Zira, savaşları, iyi eğitilmiş komutanlar ve iyi eğitilmiş askerler kazanır" diye konuştu. Bir kurmayın inisiyatif kullanmanın, maksadı değiştirmeden gerektiğinde yöntemi, değiştirmek olduğunu bilen ve inisiyatif almaktan çekinmeyen, direkt maksada giden, muhakeme, plan ve icra kabiliyeti yüksek, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışma alışkanlığı kazanmış bir subay olduğundan bahseden Bakan Akar, bilginin radyoaktif madde gibi yarı ömrü olduğunu bilen subayın, askeri alandaki bilgi ve tecrübelerine yapay zeka, robotik teknolojiler, siber fiziksel sistemler ve nesnelerin interneti gibi bilimsel, teknolojik gelişmeleri de entegre ederek standart ve bilgi düzeyini daima yükseltme gayreti içinde olduğunu belirtti. Bu kapsamda mezun olan kurmay subayların aldıkları eğitimler doğrultusunda kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde inanç ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inançlarının tam olduğunu belirten Bakan Akar, "Subayların milli, manevi ve mesleki değerlere sahip olarak görevlerini üstün bir başarıyla yerine getireceklerine ve aziz milletimizin güvenine layık olacaklarına yürekten inanıyorum. Unutulmamalıdır ki, 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır" dedi. Bakan Akar, aynı zamanda 11 dost, kardeş ve müttefik ülkeden gelen 18 misafir askeri personeli de, mezun ederek ülkelerine uğurladıklarını dile getiren ve misafir personelin, üstleneceği vazifelerde elde edecekleri başarıların kendilerine gurur vereceğini, sağlık ve başarı haberlerinin de kendilerini mutlu edeceğini kaydetti. Bakan Akar, TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki değerleriyle Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu vurguladı. Törende Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitiminde dereceye girenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler diplomalarını verdi.

