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Bakan Akar: "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları...
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Bakan Akar: "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir." - ANKARA
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