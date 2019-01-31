Bakan Akar, Mke'de İncelemelerde Bulundu

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Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada

Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var