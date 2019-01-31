Bakan Akar, Mke'de İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay
, Alpaslan Kavaklıoğlu
ve Muhsin Dere ile birlikte Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kurum yetkililerinden brifing alan Bakan Akar, askeri, siyasi ciddi gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.
Hudutların emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, başta FETÖ olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini bildirdi.
Bakan Akar, Türkiye
'nin güneyinde terörist bir koridora müsaade etmeyeceklerini, bir oldubittiye asla göz yummayacaklarını belirterek, 'Bunu bütün dünya alem biliyor" diye konuştu.
Yapılan mücadelede silah ve mühimmatın önemine değinen Bakan Akar, geçmişte bu konularda yaşanan sıkıntılardan örnekler verdi.
Milli ve yerli sanayinin zorunluluğuna vurgulayan Bakan Akar, 'Bu bir tercih değildir, lüks değildir, olmasa da olur şeklindeki bir konu değildir. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin güvenliği için bu bir zorunluluktur. Savunma sanayinin önemini biliyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz ' ifadelerini kullandı.
Savunma sanayideki modernizasyonun önemine değinen Bakan Akar, bu alanda çağa ayak uydurma konusunda herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Etkin ve yenilikçi sistemin kurulmasının gerekliliğini dile getiren Bakan Akar; 'Milli ve yerli savunma sanayimiz Silahlı Kuvvetlerimizi ne kadar desteklerse Mehmetçiğimiz de o kadar işlerini rahat yapabilmektedir. Bu konuda ne kadar çalışsak, kafa yorsak azdır. Dünya nerede, teknoloji nerede, üretim teknolojisi, silah teknolojisi nereye geldi bunların da takip edilmesi, gözden geçirilmesi çok önemli. Arazide operasyonlar sırasında eğer kullandığımız silah, araç, gereç yerli ve milliyse gerçekten bunun verdiği rahatlık, huzur hiçbir başka silah ve mühimmatta yok. Bunun kullanıcı için ayrı bir anlamı ve önemi oluyor." şeklinde konuştu.
Gerek Fırat
Kalkanı gerekse Zeytin
Dalı Harekatında kullanılan yerli ve milli silah sistemlerinin sağladığı katkıların önemine işaret eden Bakan Akar, 'Bu konularda olabildiğince ileri gitmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Savunma sanayi alanında ihracatın önemli olduğunu söyleyen Bakan Akar, 'Bir şeyi yapmak tabii ki önemli ama ondan çok daha önemlisi bilgiyi üretmek, o bilgiye bağlı olarak tasarımda bulunmak, o tasarımı çizime, o çizimi de hayata geçirip üretmek. Bu zinciri kurmamız lazım. Bu zincir üzerine ısrarla gitmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, savunma sanayide millilik oranının yüzde 68 civarına ulaştığını vurgulayarak; 'Bunların yeterli olmadığına inanıyoruz. Artan bir heyecanla, tempoda bu çalışmaları sürdürerek bunu olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmaya gayret göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı için, rahat ve huzur içinde yaşayabilmemiz ve bu konularda kimseye muhtaç olmamamız için milli ve yerli savunma sanayi bir tercih değil zorunluluktur. Bu konuda bu bilinçle çalışmalarımızı artan tempoda sürdürmeliyiz ancak o zaman daha rahat, daha emin şekilde ilerleyebiliriz. Bu sadece 82 milyon asil milletimize ait bir sorumluluk değil, aynı zamanda bizlerden çok şey bekleyen dost, müttefik, kardeş ülkeler de var. Onlar da bizden, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nden, TSK
'dan, Türk savunma sanayiden çok şey bekliyor. Aynı zamanda onların da umudu olan sizlersiniz" şeklinde konuştu.
(Tür: Ankara
)