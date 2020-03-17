Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir - Son Dakika

Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınına karşı ilave birtakım tedbirler aldıklarını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir" dedi.

Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınına karşı ilave birtakım tedbirler aldıklarını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta gerçekleştirdiği toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri ele aldı. Bakan Akar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır" dedi.

'TÖREN GİBİ FAALİYETLER İPTAL EDİLDİ'

Bakan Akar, alınan kararlar ile personelin ve halkın virüsten korunmasını hedeflediklerini belirterek, alınan tedbirleri şöyle özetledi:

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır. Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."

'BAKANLIK SALGIN RİSKİNE KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEDİR'

Bakan Akar, celp işlemlerine ilişkin ise, şu bilgileri verdi:

"Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik. Aldığımız tedbirler bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir."


Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
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