Bakan Akar: Mücadelemiz Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, " TSK
'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından açıklama yaptı. Bakan Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:15 Kaynak: DHA
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