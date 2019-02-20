Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "(Mühimmat Kazası) Bu Konudaki Çalışmalarda Daha Hassas, Dikkatli Olunması İçin...

Bakan Akar: "(Mühimmat Kazası) Bu Konudaki Çalışmalarda Daha Hassas, Dikkatli Olunması İçin...

1 saat önce

Bakan Akar: "(Mühimmat kazası) Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir.

Bakan Akar:
Bakan Akar: "(Mühimmat kazası) Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:48 Kaynak: AA

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