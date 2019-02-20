Bakan Akar: "(Mühimmat Kazası) Bu Konudaki Çalışmalarda Daha Hassas, Dikkatli Olunması İçin...

Bakan Akar: "(Mühimmat kazası) Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir.

Bakan Akar: "(Mühimmat kazası) Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir."

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