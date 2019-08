Bakan akar: müşterek harekat merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Merkezin komutası Türk ve ABD'li birer general tarafından yürütülüyor. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta ilk İHA uçtu. İlk ortak helikopter uçuşu bugün öğleden sonra yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir'deki birliklerde inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulundu. Faaliyet kapsamında Ege Ordu Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar ve komuta kademesi, birlik komutanlarıyla görüştü ve bilgi aldı. Denetlemede konuşan Akar, son zamanlarda yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek, güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına ilişkin mutabakata varıldığının altını çizdi.

'TAM KAPASİTEYLE FAALİYETE BAŞLADI'

Bakan Akar, belirlenen esaslara dayanılarak, zaman kaybetmeksizin güvenli bölgenin oluşturulmasının planlandığını ifade etti. Koordinasyonun ve müşterek çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "ABD Savunma Bakanı Esper ile telefon görüşmemizde planlamanın birinci aşamasının başlatılması ve ileri aşamaların ele alınması için askeri heyetlerin tekrar Ankara'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kalmıştık. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Merkezin komutası Türk ve ABD'li birer general tarafından yürütülüyor. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta ilk İHA uçtu. İlk ortak helikopter uçuşu bugün öğleden sonra yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" dedi.

'REJİM OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR'

İdlib bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlattı. Erdoğan'ın muhatabına rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini aktardığını ifade eden Akar şunları kaydetti:

"Rejimin bir bölgeyi yani Han Şeyhun bölgesini harekat alanı ilan etmesi, burayı giriş çıkışlara kapatması ve operasyon yapması İdlib'le ilgili anlaşma ve mutabakatlara kesinlikle aykırı. Bu operasyonlar sorunların çözümüne değil, tam tersine durumun daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine neden oluyor. Rusya ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sivil ve masum insanlara büyük zararlar veriyor. Yaşananlar her geçen gün büyük bir insanlık dramına dönüşüyor. Rejim, saldırılarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin sınırlarını ihlal ediyor. Rusya Federasyonu makamlarına her seviyede yapılan tüm uyarılara rağmen rejim operasyonlarına devam ediyor. Bu saldırılar zaten hassas olan bölgedeki güvenlik ihtiyacını daha da acil hale getiriyor. Gözlem noktalarımız kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

'RADİKALLEŞMEYE SEBEP OLUYOR'

Rejimin, kara ve hava operasyonlarıyla köylere yönelik taarruzlarının varılan mutabakata ve anlaşmalara aykırı olarak işgalini sürdürdüğüne dikkat çeken Akar, "Masum bölge halkı da tüm direnişine rağmen topraklarını kaybediyor. Bu durum ise yoğun göç ve radikalleşmeye sebep oluyor. Saldırılar 700'den fazla kadın, çocuk, genç ve yaşlı masum insanın hayatını kaybetmesine, 500 binden fazla insanın yaşam alanlarını terk etmesine, güvenli olarak gördükleri sınırlarımıza doğru göç etmesine neden oldu. 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye yönelik ilave göç daha büyük insani trajediye neden olabilir" şeklinde konuştu.

'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK'

Bakan Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kim olursa olsun teröre doğrudan ya da dolaylı olarak destek olan, yardım yataklık yapan, devletin imkanlarını terör örgütlerinin karanlık amaçları doğrultusunda kullananlar ve demokratik hak ve özgürlükleri istismar edenlerle ilgili Anayasa ve yasalar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapıldığını ve yapılacağını herkesin çok iyi anlaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

'8 AYDA 654 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Sınır güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan PKK mensuplarını ve kullandıkları mağara-sığınakları tahrip etmek için Pençe-3 Harekatı'nın dün akşam başladığını vurgulayan Akar, operasyonda uçakların, helikopterlerin, İHA ve SİHA'ların, Fırtına obüslerinin ve yerli mühimmatların kullanıldığına dikkat çekerek, "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka şansları yok. Komandolarımız, Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeyi ve buraları tek tek temizlemeyi sürdürüyor. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" şeklinde konuştu. Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarının devam ettiğini belirten Akar, "Pençe-1 Harekatı'nda 64, Pençe-2 Harekatı'nda 16 olmak üzere son 8 ayda Irak'ın kuzeyindeki operasyonların tamamında toplam 654 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

'GENÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Akar, bedelli askerlik sisteminin, modern, öngörülebilir, sürdürülebilir ve gençlerin ihtiyaçlarına da cevap veren bir sistem olduğunu anlattı. Yeni sistemde 20 bin 428 yükümlünün e-devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden bedelli askerlik başvurusunda bulunduğunu açıklayan Akar, "Yedek astsubaylıkla ilgili 35 bin gencimiz başvuruda bulundu. Bu noktada bu yoğun ilgi için gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EGE ORDU'DA DEVİR TESLİM

Öte yandan, Bakan Akar ve komuta kademesinin ziyaretinde Ege Ordu Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı. Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde emekliye ayrılan Orgeneral Abdullah Recep, görevini Korgeneral Ali Sivri'ye devretti. Recep'e sonraki hayatında sağlık ve esenlik dileyen Akar ve komuta kademesi, Ege Ordusu'nun yeni komutanı Sivri'ye de yeni görevinde başarı dileklerini ifade etti.

ANKARA DHA