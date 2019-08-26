Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam...
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Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam...

58 dakika önce

Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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