Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam...
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Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "(Müşterek helikopter uçuşu) Benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor." - ANKARA
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