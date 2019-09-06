Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık."
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Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık."

52 dakika önce

Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." - ANKARA

Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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