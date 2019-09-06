Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık."
52 dakika önce
Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." - ANKARA
Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama