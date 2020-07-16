Bakan Akar, Nahçivan Ordu Komutanı Mustafayev'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Nahçivan Ordu Komutanı Mustafayev'i kabul etti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ile bir araya geldi.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahirov'u kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:51 Kaynak: DHA
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