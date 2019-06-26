Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Askeri Komite Başkanı Org. Sir Stuart Peach ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de NATO Askeri Komite Başkanı Org. Sir Stuart Peach ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakanı Akar, ziyareti kapsamında ilk olarak NATO Askeri Komite Başkanı Org. Sir Stuart Peach ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
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