Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuk komutanın bakanlık şeref defterini imzaladığı, daha sonra gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı belirtildi. Kabulde NATO savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.


Yaşar Güler, Hulusi Akar, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:51 Kaynak: DHA
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