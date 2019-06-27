Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, NATO'da Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
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Bakan Akar, NATO'da Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.

Bakan Akar, NATO'da Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı. Belçika'nın Başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı sonrasında bütün Bakanların katılımı ile NATO aile fotoğrafı çektirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Belçika, Brüksel, Hulusi Akar, Güncel
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