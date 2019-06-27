Bakan Akar, NATO'da Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı. Belçika
'nın Başkenti Brüksel
'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı sonrasında bütün Bakanların katılımı ile NATO aile fotoğrafı çektirdi.
(İHA)
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