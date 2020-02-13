Bakan Akar, NATO'da 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Akar, NATO'da 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı - Son Dakika Dünya

Bakan Akar, NATO'da 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı

6 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı.

Bakan Akar, NATO'da 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı, System.String[]

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı.


Hulusi Akar, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
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