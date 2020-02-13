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Bakan Akar, NATO'da 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı
6 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı.
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