Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:22 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan
ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunuldu, konuların 26 Haziran'da Brüksel
'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı. - ANKARA
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