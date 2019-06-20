Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

55 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunuldu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Güncel
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