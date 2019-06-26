Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Karargahındaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Brüksel, Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama Son Dakika! İBB Başkanı seçilen İmamoğlu: Trol belediye çalışanları istemiyoruz Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 21:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]