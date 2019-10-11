Bakan akar, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:27 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, İstanbul
'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile görüştü. Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
- İstanbul
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