Son Dakika Haberleri: Bakan akar, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan akar, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü

Bakan akar, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan akar, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.


- İstanbul
Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:27 Kaynak: DHA
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