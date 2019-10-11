Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. - ANKARA