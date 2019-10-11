Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. - ANKARA

Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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