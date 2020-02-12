Bakan akar, nato karargahı'nda ukraynalı mevkidaşı andriy zagorodnyuk ile görüştü - Son Dakika

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Bakan akar, nato karargahı'nda ukraynalı mevkidaşı andriy zagorodnyuk ile görüştü
6 saat önce
Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Ukraynalı mevkidaşı Andriy Zagorodnyuk ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:13 Kaynak: DHA
Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Ukraynalı mevkidaşı Andriy Zagorodnyuk ile görüştü
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