Bakan Akar: "(NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar... - Son Dakika

Bakan Akar: "(NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar...

Bakan Akar: "(NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor.

Bakan Akar: "(NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz"

"Şu anda Oruç Reis, ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı. Ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'ndaki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'de yayın yapan bir televizyon kanalına son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere yönelik olarak Türkiye'nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını aktaran Bakan Akar, "Kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık, Oruç Reis'te de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis, ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı. Ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına da değinen Bakan Akar, Türkiye'nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini kaydetti. Türkiye'nin hak ve hukukunu kullanmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliğinin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz."

Türkiye'nin Akdeniz'e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğunu belirten Bakan Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını belirtti. Silahlandırılan adalar arasında Meis Adası'nın da bulunduğunu bildiren Bakan Akar, "Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi gözardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

NATO Karargahı'ndaki görüşmeler

Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuka uygun diyalogla çözümünden yana olduğunu belirten Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki görüşmeleri değerlendirerek, "NATO Genel Sekreteri görüşme talep ettiğinde ilk 'evet' diyen biz olduk. Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna destekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin bugüne kadar hep diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinden bahsettiğini kaydeden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Fakat siz bizim haklarımızı çiğnerseniz, bunu da çiğnetmez, oldubittilere müsaade etmeyiz diyoruz. Bu hiçbir şekilde tehdit olarak algılanmamalı. Biz herhangi bir şekilde emperyalist bir hayal içinde değiliz, biz burada hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz. Biz 83 milyonluk halkımızın, 780 bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkını, hukukunu korumakla görevliyiz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Özellikle üçüncü tarafların, ülkelerin tarafsız olarak, objektif olarak bunu görmesi lazım. Yansız şekilde bakıldığında ortadaki problemin ne olduğunu anlamak gerçekten basit. Fakat Avrupa Birliği ve Macron başta olmak üzere bu konularda son derece yanlı, önyargıyı, taassupla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı sağlıyorlar. Gerçekten biz diyalog, diplomasi istiyoruz. Görüşelim, tartışalım ve problemlerimizi kimsenin tahrikine meydan vermeden kendi başımıza çözmek istiyoruz. Biz medeni iki komşu olarak problemlerimizi konuşarak, diyalog yoluyla, diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerin görüşüldüğü toplantıların ikisinin Atina, birinin ise Ankara'da yapıldığını anımsatan Bakan Akar, dördüncü toplantı için Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini vurguladı.

Bakan Akar: (NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar...

Hulusi Akar, Benzin, Milli, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: '(NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar... - Son Dakika


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