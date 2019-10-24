Bakan Akar, NATO Karargahında
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına gitti.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini de ziyaret eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.
(İHA)
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