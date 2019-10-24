Son Dakika Haberleri: - Bakan Akar, NATO Karargahında
Son Dakika Güncel - Bakan Akar, NATO Karargahında

- Bakan Akar, NATO Karargahında

5 dakika önce

- Bakan Akar, NATO KarargahındaBRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına gitti.

- Bakan Akar, NATO Karargahında

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına gitti.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini de ziyaret eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

- Bakan Akar, NATO Karargahında

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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