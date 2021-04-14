Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın NATO üyesi ülkelerin savunma ve Dışişleri Bakanları ile Afganistan gündemli toplantıda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı. Üye ülkelerin savunma ve dışişleri bakanlarının iştirak ettiği toplantıda; Afganistan'daki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler, ittifakın Afganistan politikası görüşüldü" denildi.