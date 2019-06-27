Bakan Akar, NATO'nun ikinci gün oturumuna katıldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Brüksel
'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika
'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının ikinci gününde "İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı" konulu oturuma katıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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