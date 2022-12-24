Bakan Akar: NATO'nun, Yunanistan'ın şımarıklığına 'Dur' demesinin zamanı geldi (2)

'SAVAŞ KOLAY KOLAY BİTMEYECEK'

Bakan Hulusi Akar, toplantıda soruları da cevaplandırdı. Ukrayna'dan A400M uçaklarının dönmesine ilişkin soruya Akar, "En uygun şartların oluşmasının ardından uçaklarımız yurda döndü" yanıtını verdi.

Bakan Akar, Ukrayna-Rusya savaşının geleceğine yönelik "Türkiye olarak 'ateşkes' diyoruz. 'Hiç olmazsa insani ateşkes olsun' diyoruz sonrasında ise kalıcı bir ateşkes ve daha sonra da barış görüşmeleri. Türkiye bu konuda azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Savaşın bitmesinden, barışın gelmesinden yanayız ama görünen o dur ki bu savaş kolay kolay bitmeyecek. ABD'nin, Avrupa'nın, Batı'nın desteği devam ediyor. Buna göre hazırlıklar, planlar, bütçelere konulan paralar var. Diğer taraftan Rusya'nın açıklamaları var. Bunların hepsini birleştirdiğimizde tüm iyi niyetlerimize, ateşkes, barış temennilerimize rağmen bu savaşın 2023'te de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacak" dedi. 'KİMSE TÜRKİYE'DEN MÜSAMAHA BEKLEMESİN'Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası kara harekatının hala masada olup olmadığı ile olası harekatta Rusya'nın hava sahasını açıp açmayacağına ilişkin Akar, "Sahadaki ve masadaki çalışmalar var. Bunlar aralıksız sürüyor" dedi. Türkiye'nin kişilikli, kimlikli, açık ve net politikası ile gerekli mesajları her tarafa verdiğini aktaran Akar, "Biz egemenlik ve bağımsızlığımızdan ödün vermeden, hak ve hukukumuzu çiğnetmeden bu çerçevedeki çalışmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Hava sahası gibi konuların 'siyah-beyaz', 'evet-hayır' gibi çok net ve kesin cevapları olmuyor. Biz sınırlarımızı korumak, halkımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yapmamız gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Bu konuda kimse Türkiye'den müsamaha beklemesin" diye konuştu. 'KENDİ KARARIMIZI KENDİMİZ VERECEĞİZ'Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine başarıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını hatırlatan Akar, "Bunların her birinin başında müttefiklerimizle çok açıkça, mertçe konuştuk, görüştük, tartıştık. Hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu yaparken de hiçbir zaman barışı, görüşmeyi, diyaloğu göz ardı etmiyoruz. Konuşacağız, görüşeceğiz. Olayları makul, mantıklı şekilde çözmeye çalışacağız. Oldu, ne ala; olmadı, o zaman kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Burnumuzun dibinde teröristlerin ülkemize, milletimize karşı tahriklerini, provokasyonlarını, saldırılarını göz ardı etmemizi kimse bizden beklemesin. Diyaloğa kapalı değiliz. Diyalog devam ediyor. Bu bazen bakanlar arası görüşmeye evriliyor, bazen istihbarat birimlerinin görüşmesi oluyor, bazen başka şekilde oluyor. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sahayı ve masayı en etkin şekilde kontrol etme azim ve kararlılığındayız" dedi. Bakan Akar, 'Montrö bildirisi' davasına ilişkin soru üzerine, "Anayasa ve yasalara göre yapılması gereken neyse onlar yapıldı, yapılıyor. Sonuç da ortaya çıktı" dedi. 'BARIŞA, ANLAŞMAYA SABOTAJ VAR'Akar, Yunanistan'ın karasularını genişletmeye çalıştığına yönelik Yunan basınında çıkan haberlere yönelik soru üzerine, "6 milden yukarı çıkarılması kabul edilemez. Matematik, mantık, akıl var. 1800 kilometreden fazla kıyısı olan bir Türkiye'den bahsediyorsun ve Türkiye uluslararası sulara sizden izin alarak çıkacak. Bunu hangi akıl kabul eder? Kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil. Dünyada böyle bir örnek yok. 'Hak, hukuk, uluslararası anlaşmalar' diyorsunuz ancak kendiniz uymuyorsunuz. Bu konuda maalesef bir provokasyon, ısrar, inat, barışa, anlaşmaya sabotaj var. Birileri sabote ediyor" diye konuştu.Yunanistan'ın silahlanmasına ilişkin soru üzerine Akar, "Ekonomik ömrü tükenmiş silah, araç gereç alarak bunlarla Türkiye'ye karşı galebe çalmayı düşünüyorlar. Yanlış. Bunlar Türkiye'ye karşı az, savunma için çok hareketler" dedi.ABD'nin Doğu Akdeniz'de artan faaliyetleri ve Yunanistan'daki yığınaklarına ilişkin soruya da Bakan Akar, ABD'nin orada 9 üs bölgesi olduğunu belirtti. Dedeağaç'ın, LNG ve lojistik merkezi olarak planlandığını belirten Akar, "Anlatılan bu. Ancak savunma ve güvenlik meselesi aynı zamanda takip ve tedbir meselesi. İzah edilen, söylenen şey bu. Başka şekilde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. O zaman takip edip, tedbirini alacaksınız" diye konuştu. 'TEKNİK HEYET ABD'YE GİDECEK'Türkiye'nin F-35 projesindeki durumu ile S-400'lerin verilmesi durumunda yeniden projeye girebileceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin F-35 projesinden hukuksuz, ahlaki olmayan şekilde çıkarıldığını belirtti. Akar, "Parasal bir boyutu var konunun. Onun çalışmaları, toplantıları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ABD'de bir toplantı yapılacak, o toplantıda teknik heyetimiz bu konuya detaylı şekilde görüşecek" dedi. 'SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soru üzerine de Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti. Madrid'de imzalanan mutabakatı hatırlatan Akar, "28 Haziran'da imzaladıkları taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Yani teröristlerle ilişkilerini kesmelerini, desteklerini sonlandırmalarını ve ihraç listelerinde Türkiye'ye karşı uyguladıkları tahditleri kaldırmalarını bekliyoruz. 'Kaldıracağız' diyorlar ama somut adımlar bekliyoruz. Diyorsunuz ki 'Ukrayna-Rusya savaşı oldu NATO'nun güçlü olmasını bekliyoruz'. NATO'nun en önemli üyelerinden biri Türkiye. Türkiye'nin güçlü olması demek bu aslında mantık olarak. Birtakım sudan bahanelerle olaylar hep geliştiriliyor. Onun için unutmayın güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü ittifak" diye konuştu.