Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
Son Dakika Güncel Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu öncesinde bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti. Bakan Akar Salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de kısa süre sohbet etti. NATO Savunma Bakanları'nın "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu sonrasında ise Bakan Akar'ın da katıldığı Aile Fotoğrafı çektirildi.

(İHA)

Atlantik Konseyi, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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