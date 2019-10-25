- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
1 saat önce
- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldıBRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu öncesinde bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti. Bakan Akar Salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de kısa süre sohbet etti. NATO Savunma Bakanları'nın "harekat ve misyonlar" konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu sonrasında ise Bakan Akar'ın da katıldığı Aile Fotoğrafı çektirildi.
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkelerin temsilcilerine NATO Karargahı'nda asker selamı verdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı "İki eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılacak" iddiasına yanıt: Bu iddialar doğru değil