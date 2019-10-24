- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor
1 saat önce
- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor BRÜKSEL - Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor BRÜKSEL - Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılıyor.
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