Son Dakika Haberleri: - Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor
Son Dakika Güncel - Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor

1 saat önce

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor BRÜKSEL - Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılıyor.

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor BRÜKSEL - Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılıyor.

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor

Hulusi Akar, Brüksel, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
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