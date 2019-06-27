Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı. Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı. - BRÜKSEL
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın en yakınındaki ismi paylaştı
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi