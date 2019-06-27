Son Dakika Haberleri: Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda
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Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı.

Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
Belçika, Brüksel, Hulusi Akar, Politika
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