Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

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Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın en yakınındaki ismi paylaştı

Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi