Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getiren "NATO Savunma Bakanları Toplantısı" başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumda ele alınacak konulara yönelik bilgi verirken NATO'nun Irak, Orta Doğu, Kuzey Afrika'daki güvenliğine katkı sağlanması konusunda atılacak adımların görüşüleceğini belirtti. NATO'nun terörle mücadele konusunda önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Stoltenberg, NATO'nun bölgede Tunus ve Ürdün ile yakın ilişkilerde bulunduğunu ifade etti.

(İHA)