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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı - Son Dakika

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı

17.02.2022 14:21
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Akar, NATO Karargahı'na gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Bakar Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ayaküstü görüştü.

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Hulusi Akar, Büyükelçi, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı - Son Dakika


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