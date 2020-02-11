Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak - Son Dakika

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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak
14 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı savunma bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak" denildi.
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