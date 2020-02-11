Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı savunma bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak" denildi.