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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının "aile fotoğrafında" yer aldı - Son Dakika

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının "aile fotoğrafında" yer aldı

16.02.2022 19:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

Akar, NATO Karargahı'nda, Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı.

İlk olarak "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına iştirak etti.

Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının aile fotoğrafında yer aldı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının aile fotoğrafında yer aldı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının aile fotoğrafında yer aldı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının aile fotoğrafında yer aldı

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Atlantik Konseyi, Hulusi Akar, Nükleer, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının 'aile fotoğrafında' yer aldı - Son Dakika


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