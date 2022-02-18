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Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu - Son Dakika

Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu

18.02.2022 00:41

BRÜKSEL ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

BRÜKSEL ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Akar, toplantı vesilesiyle Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de ayaküstü temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu
Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu
Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu

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Bulgaristan, Hulusi Akar, İspanya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu - Son Dakika


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