Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu.
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Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz." - ANKARA
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