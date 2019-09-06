Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu.
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Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu.

15 dakika önce

Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz." - ANKARA

Helikopter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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