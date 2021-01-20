Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye- Irak , Türkiye- Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."

Son Dakika › Güncel › Bakan Akar: 'Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.' - Son Dakika

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