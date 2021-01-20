Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."
20.01.2021 09:31
Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.
Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye- Irak, Türkiye- Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."
Son Dakika Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Sahildeki vatandaşlar gördü, denizden donmuş erkek cesedi çıkarıldı Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti