Bakan Akar Osaka'ya gitti
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Japonya
programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti. - ANKARA
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