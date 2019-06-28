Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Osaka'ya gitti
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Bakan Akar Osaka'ya gitti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti.

Bakan Akar Osaka'ya gitti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Politika
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