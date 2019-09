Bakan akar: oyalama olursa çalışmalar biter, b ve c planımız hazır

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ettiklerini ve üs bölgeleri kurulması için çalıştıklarını belirterek, "Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bakanlıktaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda, gazi ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Programa Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, gaziler ve aileleri ile çok sayıda askeri personel katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, asil Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca zengin kültürü, ordu-millet geleneği ve birlik beraberlik ruhuyla var olduğunu ve bu vasıflarıyla dünya tarihine damgasını vurduğunu söyledi.Bu milletin fedakar, kahraman ve gazi bir millet olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bu millet, her hal ve şartta 'Vatan sağ olsun' diyebilecek kadar onurlu ve sabırlı; düşmana üzüntüsünü göstermeyecek kadar da metin bir millettir. Şehit olmak, gazi olmak, bizler için gurur vesilesidir. İşte tam da bu nedenle asil milletimizin şu anda aramızda bulunan kahraman evlatları, gazilik unvanına sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 'Şehitlik' ve 'gazilik', yine bu nedenle şanlı ordumuzu manevi yönden güçlü kılmakta, kahraman ve fedakar mensuplarımızın en büyük motivasyon kaynağı olmaktadır" dedi.'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTMAYA KARARLIYIZ'Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de aynı ruhla, aynı inançla karada, denizde ve havada mücadele ettiklerini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız güçle, vatan toprağımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz, yaz- kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecek. Terör belasını ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmaya, terörün kökünü kurutmaya kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."'B VE C PLANIMIZ HAZIR'Fırat'ın doğusunda, 30-40 kilometre derinlikte, ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış, 'Güvenli Bölge/Barış Koridoru' kurulması için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, amaç, ilke ve hedeflerimizi başlangıçtan itibaren açıkça, tekrar tekrar ortaya koyduk. ABD'nin söylediklerini, açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Daha önce Münbiç-Rakka'da yaptıklarını biliyoruz, aynı şeylerin bir kez daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Bu doğrultuda mutabık kaldığımız üzere bölgede, ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyor ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak burada bir terör koridoru oluşturulmasına da müsaade etmeyiz. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır."'OPERASYONLARIMIZ, ARTAN BİR ŞİDDETLE DEVAM EDECEK'Türk halkının ve gelecek nesillerin huzur, güven ve refah içinde yaşamasını istediklerini ifade eden Bakan Akar, şöyle devam etti:"Çocuklarımıza terör belasından arındırılmış, güvenli müreffeh bir ülke bırakmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdiye kadar hem masada, hem de sahada olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İşte bu azim ve kararlılıkla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmedik. Irak'ın kuzeyinde ülkemizin huzur ve güvenliği için Pençe Harekatını başlattık, Şimdi de Pençe-3 operasyonunu genişletiyoruz. Komando birliklerimiz bölgede. Teröristlerin teslim olmaktan, bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Kahraman Mehmetçik, bu hainlerin inlerine girmeyi ve buraları başlarına yıkmayı sürdürüyor. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek. Yine İdlib'te Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde çabalarımız hassasiyetle devam ediyor. Yeni bir mülteci akınının, yeni insanlık dramının yaşanmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. 16 Eylül'de Ankara'da düzenlenen üçlü zirvede, taraflarla bu konular görüşüldü ve yaklaşımımız dile getirildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin güvenliği, insanların huzuru için barış ve istikrara katkı vermeye devam edeceğiz."'KIBRIS'TA KALICI BİR ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs dahil mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatlerini de kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:"Bu konuda, 'Uluslararası hukuka bağlı kalmamız, iyi komşuluk ilişkilerini arzu etmemiz' taviz ve zafiyet; 'Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız' dememiz de tehdit olarak algılanmamalı. Yaklaşımımız gayet açık. Biz, rasyonel bir biçimde olması gerekeni söylüyoruz. Kıbrıs'ta, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yanayız. Ada'da barış, huzur ve istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağını düşünüyoruz. Doğu Akdeniz'de de kaynakların adil paylaşımı yönünde ilkeli bir tutum sergiliyoruz. 1974'te Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını nasıl koruduysak, bugün de aynı kararlılıktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz."

