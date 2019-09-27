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Bakan Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.


Komutanlığa gelişinde Bakan Akar'ı Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan karşıladı.


Tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı binasına geçerek ziyaret defterini imzaladı.


Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Erbakan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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