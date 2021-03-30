Son dakika haber: Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti
30.03.2021 16:42
Son dakika politika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.
Bakan Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
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