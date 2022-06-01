Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü

01.06.2022 16:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Asif'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Asif'in şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İkili ilişkiler, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı, savunma sanayisinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yapıldığı, iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildiği öğrenildi.

Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü - Son Dakika


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