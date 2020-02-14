Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine iştirak eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmenin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile bir araya geldi. Bakan Akar, daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüştü. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - İSLAMABAD

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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