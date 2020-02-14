Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine iştirak eden Akar'ın, Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra ikili görüşmeler de yaptığı belirtildi.

Bu çerçevede ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelen Akar'ın, daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Akar'ın, Pakistanlı Bakan Khattak ile görüşmesinde ikili, bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Hulusi Akar, Pakistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:48:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]