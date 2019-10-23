Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde
Son Dakika Dünya Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde

Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde

23 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile F-35'lerle ilgili yaşanan anlaşmazlığın üstesinden gelinmesini beklediğini söyledi.

Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile F-35'lerle ilgili yaşanan anlaşmazlığın üstesinden gelinmesini beklediğini söyledi.


Reuters'a konuşan Bakan Akar, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alabileceklerini de belirtti. ABD yaptırımlarının geçici olduğunu ve aşılacağını söyleyen Akar, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge önerisini de perşembe günü dinleyeceklerini kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Reuters, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:28 
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