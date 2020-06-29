Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta,... - Son Dakika

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Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı

Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi

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