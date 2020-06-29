Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta,... - Son Dakika
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta,...
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır.
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır." - ANKARA
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29.06.2020 21:41:48. #1.13#
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