Bakan Akar: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Bakan Akar: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla planlanan bölgelerine intikal ettiler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla planlanan bölgelerine intikal ettiler. Bölgelerini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır" dedi.

(İHA)

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Pençe Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:42:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]