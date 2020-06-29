Bakan Akar: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla planlanan bölgelerine intikal ettiler. Bölgelerini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır" dedi.

(İHA)