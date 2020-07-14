Bakan Akar: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 62 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün 28'inci gününde olunan harekat planlandığı şekilde, Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmektedir. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

'GELDİĞİMİZ NOKTA SON DERECE GURUR VERİCİ'

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" dedi.

'KOMANDOLARIMIZIN NEFESİ HAİNLERİN ENSESİNDE'

Bakan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini söyleyerek, "15 Haziran'da Pençe-Kaplan Harekatı ile 6 bölgede teröristlere ait 81 hedef imha edildi. Bugün 28'inci gününde olunan harekat planlandığı şekilde, Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmektedir. Amacımız halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terörist unsurların tamamen etkisiz hale getirilmesini gerçekleştirmektir. Her zaman söylediğimiz gibi başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Operasyonlarımız meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup hedefinde sadece ve sadece teröristler ile onların barınak, sığınak, silah ve mühimmat depoları vardır. Bunlar bugüne kadar yapılan faaliyetlerle büyük ölçüde imha edildi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bir tek damla kanlarını dahi yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız" diye konuştu.

Faaliyetlerin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları kapsamında terörü bitirme kararlılığıyla çıkılan yolda 83 milyonun desteğinin, güveninin, sevgisi ve duasının Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek, "Buradan aldığınız güçle bu konularda, bugüne kadar olduğu gibi, tarihimize yaraşır bir şekilde görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz" dedi.

'15 TEMMUZ'DA TARİHİMİZDE GÖRÜLMEMİŞ BİR İHANET SAHNELENDİ'

Bakan Akar, diğer terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile de mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz'da asil milletimize, devletimize, demokrasimize ve TSK'ya karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği, 7'den 70'e asker sivil bütün fertlerin tek vücut halinde hain darbe girişimine karşı koyması bu girişimi çok şükür akamete uğratmıştır. Asil milletimiz ve TSK, jandarma, emniyet güçlerimizin tamamı ve bunların vatansever evlatları hep birlikte bu alçaklara karşı gereken cevabı vermiştir. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bu milletimiz göstermiştir" diye konuştu.

'20 BİN 77 TERÖRİST İÇİMİZDEN TEMİZLENMİŞTİR'

Hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olanlara rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz FETÖ'den temizlendikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Barış Kalkanı Harekatı, Pençe Harekatlarının yanı sıra denizlerimizde ve semalarımızdaki faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız, operasyonlarımız artarken elde edilen başarılar da tüm milletimize gurur verecek düzeyde olmuştur. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış 1243 kişinin rütbesi geri alınmıştır. Haklarında idari işlemler devam edenlerle birlikte toplam 24 bin 060 kişi hakkında işlem yapılmıştır. OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 71 olup, geri dönenlerin sayısı ise 478'dir. Silahlı Kuvvetlerimiz bu konudaki mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüceğiz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız."

'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara da değinen Akar, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz."