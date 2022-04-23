Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde - Son Dakika
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Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde

23.04.2022 12:03

Kilit Operasyonu harekat merkezinde MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Kilit Operasyonu harekat merkezinde MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti. Bakan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Bakan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti. Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde
Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde
Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde

YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanı Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi' Milli Savunma Bakanı Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi' Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu (2) Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu (2)

Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde - Son Dakika


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