Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı" denildi.